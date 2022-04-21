Кадыров пообещал Путину убить Зеленского - СНБО

Зеленский Кадыров / REUTERS

При планировании вторжения в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал президенту РФ Владимиру Путину ликвидировать Владимира Зеленского.

"По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает", - рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.

По словам Данилова, украинская разведка "отслеживала эти процессы".

"Были три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны. Одна сегодня находится на территории Донецкой области, другая - на территории города Мариуполь, но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно", - рассказал секретарь СНБО.

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Как сообщал Главред, "кадыровцы", которых теперь называют не иначе как "TikTok-войсками", вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов. Они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

Также "кадыровцы" отметились съемкой еще одного постановочного "боя" с пустым гаражом. Один из боевиков обстреливал металлическую дверь, якобы участвуя в перестрелке с кем-то снаружи.

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