"Умрет Путин, убивают и Кадырова": сын экс-президента Чечни дал особый прогноз

По мнению Анзора Масхадова, сына убитого россиянами президента Чечни Аслана Масхадова, государственный переворот в России скорее возможен, чем нет.
В случае, если в стране-агрессоре, России, все случится переворот, и диктатор Владимир Путин внезапно умрет, то такая же судьба может ждать и чеченского диктатора Рамзана Кадыров. Об этом в интервью ТСН заявил Анзор Масхадов – сын законно избранного президента Ичкерии Аслана Масхадова, убитого ФСБ в 2005 году.
"Я понимаю, о чем вы [о перевороте в РФ ‒ Главред], но я уверен, что у них [заговорщиков ‒ Главред] уже есть план. К примеру, если не будет Путина, то кто будет за ним? Там все, я думаю, расписано. И может быть такое, что умер Путин, убивают и Кадырова", ‒ говорит он.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что во время планирования вторжения в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал российскому диктатору Владимиру Путину ликвидировать Владимира Зеленского.
"По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает", - рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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