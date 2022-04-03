УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В телепортацию не верится": террорист Гиркин разоблачил ложь Кадырова о штурме Азовстали

3 апреля 2022, 10:27

Российские оккупанты о сих пор не сумели пробиться к границам завода Азовсталь в Мариуполе через жилую застройку, которую обороняют украинские защитники.

Гиркин
Гиркин разоблачил ложь Кадырова о штурме Азовстали / Факти - ICTV

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин разоблачил главу Чечни Рамзана Кадырова во лжи относительно якобы пребывания его наемников в Мариуполе и "штурма" местного завода Азовсталь.

В частности, Гиркин, ссылаясь на свои источники, сообщил, что "кадыровцев" в Мариуполе нет.

"По сообщениям тех, кто реально сражается в Мариуполе (прямо сейчас) можно утверждать, что завод, который "штурмуют" чеченские спецназовцы, находится где угодно, но только не в Мариуполе", - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские оккупанты о сих пор не сумели пробиться к границам завода Азовсталь через жилую застройку, которую обороняют украинские защитники.

"А в возможность "телепортации" чеченских бойцов в тыл к украм - мягко говоря - не очень верится", - написал террорист.

Отметим, 2 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его наемники "приступили к штурму завода в Мариуполе".

Читайте такжеВойна России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

Как сообщал Главред, чеченские наемники полка Рамзана Кадырова сняли пропагандистский ролик о раздаче гуманитарной помощи жителям оккупированных городов Украины.

"Кадыровцы" утверждают, что продукты питания и медикаменты были переданы от Фонда матери главы Ичкерии Аймани Несиевны. Но на самом деле наемники разграбили украинские гуманитарные конвои.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Мариуполя Оборона Мариуполя бои в Мариуполе Азовсталь новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины КабаевойОпять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недругиГороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительнымСочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительным Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый деньРаскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

Последние новости

10:30

Гороскоп на завтра, 4 апреля 2022: Овнам – соперники, Близнецам – деньги, Весам – подсказки судьбы

10:27

"В телепортацию не верится": террорист Гиркин разоблачил ложь Кадырова о штурме Азовстали

09:54

В Кремле не готовы к встрече Путина и Зеленского, но заявили о согласовании ряда пунктов

09:38

Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы – The Times

09:14

Как Россия сделала себе в Украине медвежью услугумнение

Реклама
09:00

"Каждый день молила Бога дожить до утра": жительница Мариуполя рассказала о 2 неделях в блокадном городеФото

08:50

"Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом": Польша разнесла ЕС за слабые санкции против РФ

08:48

В боях за Украину погиб известный поэт и ученый из Львова

08:30

Военные РФ массово отказываются воевать против Украины - Генштаб

08:10

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

07:54

Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море - Reuters

07:42

ПВО Украины стала ударом для России: Москва не получила воздух, ее самолеты уязвимы – Британия

07:11

Враг атаковал Одессу с воздуха, над городом - клубы дыма

06:49

Завершение войны и 10 лет на возвращение Крыма: Зеленский назвал план на переговоры с Россией

06:44

Китай заявил ЕС, что будет добиваться мира в Украине по-своему - Reuters

06:27

Почему Украине и Европе нельзя допустить в России новой перестройкимнение

05:53

"Кадыровцы" разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку якобы "от Рамзана и его мамы"

05:18

В Мариуполе убит литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

04:56

Оккупанты обстреляли Кривой Рог Смерчами и кассетными боеприпасами - Вилкул

04:28

"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": новая шутливая песня про способы убийства Путина "взорвала" СетьВидео

Реклама
03:52

Рашисты насилуют детей, стариков и мертвых: девочка-подросток описала ад в МариуполеВидео

03:45

Плюс один враг: Оля Цибульская накинулась на Ани Лорак за преступное молчание о войне в УкраинеВидео

03:26

Путин хочет отпраздновать победу: в разведке США назвали новую цель РФ в УкраинеВидео

02:59

Макс Барских будет защищать Украину с оружием в рукахВидео

02:50

Русские крали даже женские трусы: как с Киевщины драпали оккупанты РФВидео

02:17

"Потерял честность в контактах с РФ": Зеленский жестко упрекнул ОрбанаВидео

01:51

Геноцид на Киевщине: рашисты замучили и убили старосту села, ее мужа и сынаВидео

01:13

Враг пошел на штурм на Донбассе, копит силы для наступления на СеверодонецкВидео

00:56

Атака с Беларуси и Гостомеля на Киев: Зеленский в январе получил от США план нападения России – WSJ

00:43

У Зеленского оценили вероятность войны за КрымВидео

00:26

Арахамия высказался о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности

02 апреля, суббота
23:58

Русских отправили в ад: ВСУ уничтожили оккупантов, убивших волонтеров под ЧерниговомВидео

23:47

Братская могила и убитые горожане: мэр Бучи рассказал о зверствах орков

23:40

Более 600 военных РФ отказались воевать с Украиной даже под угрозой уголовной ответственности

23:39

"Пришлось рожать в перерывах между взрывами": звезда Танцев со звездами стала мамой

23:03

Расстрелянных женщин сжигали прямо на дороге: в Минобороны показали зверства рашистовВидео

22:42

ВСУ устроили оккупантам "Чернобаевку": Арестович заявил об ударе по колонне РФ из Курской области

22:41

Встретили "цветами": на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили тактическую группу врага

22:39

Путину светит ордер на арест: экс-прокурор трибунала ООН назвала главные обвиненияВидео

22:20

В Кремле назвали одну из главных целей войны в Украине

Реклама
22:19

"Русские были в ярости": Путин возненавидел Зеленского с первой встречи - WSJВидео

21:54

Договор о гарантиях безопасности не будет реализован: Арахамия назвал условиеВидео

21:54

Черновики готовы, можно говорить о встрече: Арахамия допустил саммит Зеленского и Путина в Стамбуле

21:37

Россияне обстреляли Миргород на Полтавщине: поврежден аэропорт

21:15

Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма - Арахамия

21:01

"Скоро все увидите": Ермак пригрозил оккупантам неприятностями

20:55

Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область от российских войск

20:30

Попавший в плен и обменянный на воина ВСУ рашист снова хочет воевать против Украины

20:27

России не удастся покорить Украину: украинцы свободные и не будут жить в имперском болоте – волонтер

20:22

"Они забрали мою дочь": как украинцы встречали бойцов ВСУ в освобожденном поселке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять