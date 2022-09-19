"Месть неизбежна!": украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер" и получила важные данные

Украинская оставила наемникам новое послание на сайте и фото с оккупантами.
Сайт частной военной компании "Вагнера" взломали.
Как сообщает IT-армия Украины в Telegram, именно эта группа вербует наемников из российских тюрем для отправки на войну в Украину.
Теперь у Украины есть данные всех завербованных группой лиц.
"Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна!", - сказано в сообщении.
Также украинская ІТ-армия оставила новое послание всем наемникам. Баннер, который повесили на сайте, показывает, какие "последствия" ожидают оккупантов.
Все ваши персональные данные сайта у нас. Добро пожаловать в Украину", – обратились ІТ-специалисты к наемникам. В то же время, они прикрепили фотографии ликвидированных оккупантов.
Ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера"
Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.
15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".
"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.
Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.
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