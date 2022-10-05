Россия может завалить нас трупами, это оттягивает завершение войны – Загородний/ Reuters, Главред, скрин

Несмотря на массовые уклонения россиян от мобилизации, все-таки мобилизационный ресурс у страны-агрессора РФ большой. Поэтому она может набрать большое количество солдат, которых бросит на фронт.

Такое "пушечное мясо" своим количеством может повлиять на ход войны и оттянуть ее завершение. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Мобилизация в РФ при всех наших шутках и при том, что кто-то из россиян от нее бежит, все равно происходит. Мясо там наберут, давайте будем реалистами. Мобилизационный потенциал там большой. Русские сломлены государством, "мусоров" они боятся больше, чем умереть на фронте. Завалить трупами Россия сможет. Поэтому момент окончания войны это оттягивает", – отмечает эксперт.

Однако многое будет зависеть от ситуации в Кремле. Сейчас стремительно падает доверие к Путину. А для него это самое страшное, ведь тогда россияне зададут себе вопрос, для чего такому человеку оставаться у власти.

"Если Путина задушат завтра, война закончится быстрее, потому что постпутинские элиты будут пытаться выйти с ситуации, сваливая все на Путина, и они будут вынуждены отдать все", – говорит Загородний.

Если все-таки Путин будет оставаться у власти, то война так быстро не завершится – она точно дотянется как минимум до весны 2023 года, прогнозирует эксперт. И тогда ситуация будет зависеть от поставок оружия Украине.

Ранее политолог Владимир Фесенко отмечал, что После провалов на Харьковщине, потери Лимана и систематической потери территорий на Херсонщине в стране-агрессоре России начинают искать виновных в своих бедах. В РФ недовольны поражениями, и внутри государства усиливаются внутренние противоречия. Поэтому под Путиным "зашатается кресло", а в РФ начинается война всех против всех.

Также ранее политический эксперт Валерий Клочок отмечал, что российская элита постарается устранить диктатора РФ Владимира Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года и сохранить действующую модель власти в России. Они рассматривают такой шаг как один из вариантов решения кризиса в стране-агрессоре.

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