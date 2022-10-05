"Кинули в мясорубку": ВСУ разгромили элитную бригаду ГРУ в Лимане

Армия РФ несет огромные потери на войне в Украине / Фото УНИАН, militaryarms.ru

Со стороны захватчиков в "обороне" Лимана в Донецкой области принимали участие элитные российские войска, которых еще с советских времен отправляли на самые важные военные задания. Оккупанты понесли тяжелые потери. В частности, при отступлении из города из третьей гвардейской бригады специального назначения главного управления генштаба ВС РФ как минимум девять человек погибли и один был тяжело ранен.

Пока армия РФ отступала из Лимана, кремлевская пропаганда рассказывала, что его защищают мобилизованные из самопровозглашенной "ЛНР" и российские добровольцы из отрядов "Барс", которые формируются в регионах. Но судя по сообщениям в соцсетях, как обычно, это оказалось неправдой, передает BBC.

30 сентября и 1 октября в запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" появился ряд сообщений, которые говорили о том, что Лиман пытались "защищать" не только добровольцы из РФ или мобилизованные жители самопровозглашенных республик.

Сестра одного из оккупантов сообщила, что при отступлении из Лимана погибло целое отделение 3-й бригады спецназначения из Тольятти. По ее словам, погибли 8 человек, двое были ранены и находились в тяжелом состоянии. Впоследствии один из них умер. Жена еще одного "двухсотого" подчеркнула, что всего погибло девять человек, еще двое - ранены.

"Знаю, что вот этих ребят там бросили, они целые сутки отбивались, но не смогли. Погиб мой брат, ему был всего лишь 21 год, погиб его друг, ему 19 лет", – рассказала сестра оккупанта.

При отступлении из Лимана погибло целое отделение 3-й бригады спецназначения из Тольятти / Фото bbc.com

Журналисты выяснили, что 19-летний рядовой Данил Бойков был самым младшим в этом отделении, вместе с ним погибли старший лейтенант Вячеслав Зинцов, младший лейтенант Виктор Горобец, старшины Андрей Шорин и Юрий Филатов, рядовой Алексей Чиндин. Военнослужащие Карпенко и Узбяков с тяжелыми ранениями были доставлены в госпиталь. Второй позже скончался.

Издание отмечает, что, вероятно, это самая крупная единовременная потеря 3-й бригады специального назначения, хотя потери она несла с самого начала войны.

Первые захватчики из 3-й бригады ГРУ были ликвидированы в начале марта. До отступления из Лимана самыми тяжелыми для бригады были сутки с 3 по 4 марта – тогда "демилитаризировалось" четыре разведчика: командир роты майор Азамат Алимов, капитан Алексей Чучманов, младшие сержанты Станислав Герасимов и Егор Букатин.

Журналисты BBC, Медиазоны и группа волонтеров к 1 сентября собрали данные о 26 погибших оккупантах из 3-й гвардейской бригады спецназа, среди которых было пять офицеров.

К середине сентября во время чемпионата ВС РФ по боксу в Борисоглебске появился стенд с фотографиями "двухсотых" военных. На нем были напечатаны данные 47 ликвидированных солдат и офицеров третьей бригады. Теперь в этот список добавилось как минимум девять новых фамилий.

Почти каждый четвертый погибший оккупант-спецназовец ГРУ – офицер. Такие потери особенно чувствительны для армии РФ. Заменить офицера спецназа можно только человеком с такой же специальностью и уровнем подготовки, а на это уходят годы обучения и тренировок.

По оценке эксперта американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого ликвидированного российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. На основе этих данных можно предположить, что из рядов 3-й бригады спецназа ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) более 200 человек.

Что известно о третьей бригаде ГУ Генштаба РФ

Была создана в 1966 году в ГДР. С января 1991-го по июнь 1992 года дислоцировалась в Риге, а затем ее передислоцировали в поселок Рощинский Самарской области РФ. В 2010 году бригада переехала в Тольятти.

Военнослужащие в ее составе принимали участие в гражданской войне в Таджикистане, двух чеченских кампаниях, "миротворческой миссии" в Косово, а в начале 2000-х "охраняли" российские представительства в афганском Кабуле. В августе 2017 года бригада потеряла якобы только двух своих военнослужащих в Сирии. Сейчас ею командует полковник Альберт Омаров.

ВСУ освободили Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытались бежать из Лимана.

Днем 2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

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