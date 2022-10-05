Проехал 1,5 тысячи км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали командира танковой роты из РФ

Кареева ликвидировали еще 25 сентября на Донбассе. Похоронили его в родном поселке. У россиянина, убивавшего украинцев, остались жена и две дочери.
Защитники Украины ликвидировали 33-летнего оккупанта Александра Кареева - капитана, командира танковой роты. Родом он из поселка Пятилетка Мамадышского района Республики Татарстан. То есть захватчик проехал около 1,5 тысячи км, чтобы умереть в Украине.
Об "демилитаризации" очередного российского оккупанта сообщил в Telegram офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
Кареева ликвидировали еще 25 сентября на Донбассе. Как пишут росСМИ, похоронили его в родном поселке.
Оккупант учился в Казанском танковом училище по специальности командир танкового взвода. С 2012 года он служил в селе Мулино Нижегородской области, однако в феврале 2022-го его отправили воевать против Украины.
У россиянина, которых с конца зимы убивал граждан Украины, остались жена и две дочери.
Ранее на войне в Украине ликвидировали 25-летнего оккупанта - лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Он воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения России 24 февраля.
Как сообщал Главред, при отступлении из Лимана Донецкой области оккупанты понесли тяжелые потери. В частности, из третьей гвардейской бригады специального назначения главного управления генштаба ВС РФ как минимум девять человек погибли и один был тяжело ранен. Вероятно, это самая крупная единовременная потеря 3-й гвардейской бригады специального назначения, хотя потери она несла с самого начала войны.
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