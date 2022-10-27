В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNN

Директор ЦРУ тайно прибыл в Украину / коллаж фото УНИАН, офис президента

Война в Украине может растянуться на второй год. Для обсуждения этого в Украину прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом сообщает CNN.

Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Визит директора ЦРУ состоялся тайно.

"Находясь там, он усилил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в том числе продолжать делиться разведывательными данными", - сообщил американский чиновник.

Источники телеканала отказались предоставлять подробности о визите Бернс.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что война России против Украины может быть приостановлена. Враг может полностью вывести свои войска с территории нашей страны. Но говорить об окончании войны рано, пока в России правит путинский режим.

Военные неудачи в Украине могут привести к развалу РФ, но осколки "империи" или переформатированная Россия еще на протяжении многих лет после смены режима и окончания войны будет представлять угрозу для Украины. Такое мнение озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, Россия не готова к смене режима, на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину "придет условный Путин-2".

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