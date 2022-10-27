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Украину накроют снегопады: когда ждать морозов и зимней сказки

27 октября 2022, 02:10

В начале ноября некоторые регионы страны атакует снегопад. Когда ждать похолодания и прихода зимы.

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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в начале ноября будет довольно теплой. Поп прогнозу синоптиков, первая декада последнего месяца осени будет и без осадков.

А вот первый снег в некоторых регионах Украины выпадет уже в ноябре, но быстро растает.

Как свидетельствуют данные сайта Wisemeteo, мороза в дневные часы в последний месяц осени практически не будет.

На юге Украины снега в ноябре не будет. Самая низкая дневная температура прогнозируется только к концу месяца. Так +7 градусов будет только 30 ноября.

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В Сумах первый снег прогнозируется уже на 5 ноября, столбики термометров в этот день днем будут показывать до 12 градусов тепла, поэтому он будет сразу таять. Самый холодный день ноября в городе ожидается 30 числа, будет +3 градуса.

На западе Украны снега в ноябре также не ожидают. Самая низкая дневная температура воздуха прогнозируется на уровне 5 градусов тепла.

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В центре Украины первый снег также не выпадет осенью. Самые холодные дни - 29-30 ноября, когда столбики термометров будут показывать 4 градуса со знаком "плюс".

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А вот в Харькове снег может пойти уже в начале последнего месяца осени - 5 ноября. В этот день ожидается 12 градусов тепла, так что зимней сказки не будет. Самый холодный день ноября - 30 число (0 градусов).

В Киеве снега в ноябре ждать не стоит. Однако будет много солнечных дней, что нехарактерно для последнего месяца осени. Минимальная дневная температура воздуха - 4 градуса тепла.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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