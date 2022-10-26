'Командование РФ гонит людей на смерть': Зеленский рассказал о жестких боях на Донетчине

Зеленский рассказал о тяжелых боях возле Бахмута и Авдеевки / Коллаж Офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Украинские защитники мужественно защищают свою землю, самые жесткие бои сейчас продолжаются на Бахмутском направлении и Авдеевке. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 октября.

"Ситуация на передовой существенных изменений не претерпела. Самые жесткие бои на Донбассе: Бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: день за днем в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредоточивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои", - сказал Зеленский.

Как отметил украинский гарант, на других направлениях также продолжаются активные боевые действия. В частности, президент отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий на Луганщине.

"В целом на фронте везде укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", - заверил он.

Напомним, недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты терпят огромные потери под Бахмутом в Донецкой области, но они продолжают бросать своих солдат в "ад". Ежедневно враг теряет минимум одну роту бойцов, а бывает даже и больше.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

Как отметил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, до конца 2022 года украинские военные смогут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были под контролем врага по состоянию на 23 февраля. А уж до середины 2023 года ВСУ могут зайти в Крым.

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