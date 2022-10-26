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Путин в отчаянии тянет время до зимы, чтобы переломить ситуацию на войне - CNN

26 октября 2022, 11:20

Президент России Владимир Путин тянет время, надеясь, что холодная зима отвлечет страны Европы от военной поддержки Украины.

Путин, снег
Путин в отчаянии тянет время до зимы - CNN / Kremlin.ru и https://ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы достичь две цели в ближайшей перспективе. Первая ‒ отвлечь русских от ослепляюще очевидного факта: Россия проигрывает Украине на поле боя. Вторая ‒ отчаянно тянет время, надеясь, что политические пертурбации наступление зимы в Европе истощат волю и энергию западных держав в их помощи Киеву. Об этом сообщают аналитики американского телеканала CNN.

Обе стороны — Россия и Украина с ее западными союзниками — делают все возможное, чтобы "закрутить гайки" в канун зимы. В ходе которой может решиться вопрос ‒ кто выиграет в самом масштабном столкновении сил в Европе со времен Второй мировой войны.

Аналитики отмечают, что способность Запада по-прежнему снабжать ВСУ оружием продолжает зависеть от множества переменных – от наличия критически важных и доступных энергоносителей на зиму до волеизъявления во многих странах Европы.

Авторы статьи говорят, что главную ставку Путин делает даже не армейские атаки, а на то, чтобы рассорить европейские силы и лишить их возможности договориться.

Германия и Франция регулярно расходятся во мнениях по многим из этих вопросов. А в Италии пришло новое правительство. Новый премьер Джорджия Мелони все пытается и пыется отмахнуться от постфашистской ауры своей партии "Братья Италии". Тем временем один из ее крайне правых партнеров по коалиции уже выразил Путину свою глубокую признательность.

Но, считают аналитики, давление со стороны Запада может, в конце концов, дать реальные результаты. Дело в том, что объявленное Путиным "военное положение" на отдельных украинских территориях, которые сейчас Россия контролирует только частично, удары по гражданским объектам в Украине и новый жестокий командующий русскими войсками, генерал Сергей Суровикин (по кличке ‒ "генерал Армагеддон" — все это, говорят спецалисты, свидетельствует о растущем разочаровании диктатора, граничащем с страхом ‒ мол, россияне, наконец, заметят то, что уже давно было ослепительно очевидным ‒ Путин проигрывает.

Путин изображает "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил, дескать, "военное положение" на захваченных Россией отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Режим" заработает с 00:00 20 октября. Причиной "указа" Путин назвал, мол, применение военной силы "против территориальной целостности РФ".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "указ" Путина о "военном положении" на захваченных территориях Украины ничего не меняет. ВСУ продолжают освобождать свои территории. По его словам, Путин, по сути, "легализовал" грабежи имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что решение Путина о "военном положении" на оккупированных Россией территориях указывает на подготовку к массовой депортации украинцев. Как сказал Данилов, страна-оккупант собралась перевезти украинцев в депрессивные районы России с целью изменения этнического состава захваченной территории. Решение должно быть осуждено на уровне ООН.

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