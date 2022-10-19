У Байдена жестко разнесли "военное положение" от Путина - CNN / https://ua.depositphotos.com

Введенное русским диктатором Путиным во временно оккупированных русскими "военное положение" всего лишь "отчаянная тактика" в попытке установления контроля. Об этом в комментарии порталу CNN заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Чиновник из Белого дома говорит, что американские аналитики отнюдь не удивлены тем, что диктатор Путин прибегнул к такому шагу.

Тем не менее, говорит чиновник, новое заявление Путина не меняет того факта, что у России нет законных претензий на суверенную украинскую территорию. И что официальные лица США тщательно отслеживают, как украинцы категорически отвергают такой шаг Путина.

Чиновник отметил ‒ поддержка Белого дома и США в целом украинцев, которые защищают суверенитет своей страны в боях с русскими, останется неизменной.

Путин изображает "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил, дескать, "военное положение" на захваченных Россией отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Режим" заработает с 00:00 20 октября. Причиной "указа" Путин назвал, мол, применение военной силы "против территориальной целостности РФ".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "указ" Путина о "военном положении" на захваченных территориях Украины ничего не меняет. ВСУ продолжают освобождать свои территории. По его словам, Путин, по сути, "легализовал" грабежи имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что решение Путина о "военном положении" на оккупированных Россией территориях указывает на подготовку к массовой депортации украинцев. Как сказал Данилов, страна-оккупант собралась перевезти украинцев в депрессивные районы России с целью изменения этнического состава захваченной территории. Решение должно быть осуждено на уровне ООН.

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