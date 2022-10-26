"Все гораздо страшнее": просидевший в укрытии Штайнмайер шокирован историями о войне в Украине

Штайнмайер 25 октября приезжал в Украину и провел переговоры с Зеленским / Офис президента

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который во время поездки в Черниговскую область несколько часов просидел в укрытии, заявил, что ситуация на войне России против Украины гораздо страшнее, чем представляют себе немцы. По словам главы ФРГ, его шокировали истории, которые рассказали украинцы. Каждый человек, который способен сочувствовать и думать, хочет, чтобы война прекратилась.

В интервью Tagesschau после визита в Украину он рассказал о том, что ситуация в стране намного страшнее, чем думают немцы. Штайнмайеру пришлось провести около двух часов в укрытии в Черниговской области.

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал немецкий президент.

Глава ФРГ добавил, что люди, которые могут думать и проявлять свое сочувствие, хотят, чтобы война прекратилась.

"Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились", - заявил Штайнмайер.

Также он добавил, что мир должен быть справедливым – с сохранением территориальной целостности Украины. На данный момент ситуация не на том этапе.

"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на том этапе", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

Визит Штайнмайера в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября посетил с визитом Украину. Состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Штайнмайер лично увидел последствия обстрелов Украины со стороны страны-агрессора России.

Украинский гарант Владимир Зеленский сказал, что Германия вносит очень весомый вклад в путь Украины к миру и восстановлению территориальной целостности. Штайнмайер заявил, что Берлин передаст Киеву 2 РСЗО MARS, поставит 4 гаубицы и системы ПВО.

Штайнмайер обратился с посланием к украинцам, в котором заявил, что Германия окажет Украине поддержку в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах. Также он обратился к немцам, призвав их к солидарности с украинским народом.

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