"Придет условный Путин-2": РФ может ожидать распад, но осколки "империи" опасны - Сунгуровский

​ Ожидать, что при новой власти РФ станет демократическим государством, не следует, считает Николай Сунгуровский / Фото УНИАН, скриншот

Военные неудачи в Украине могут привести к развалу РФ, но осколки "империи" или переформатированная Россия еще на протяжении многих лет после смены режима и окончания войны будет представлять угрозу для Украины. Такое мнение озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, Россия не готова к смене режима, на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину "придет условный Путин-2".

По оценкам эксперта, отступление армии оккупанта на отдельных участках фронта свидетельствует о том, что фронт "посыпался". Причем, начало этого процесса было положено вскоре после вторжения в Украину, когда враг был вынужден отступить от Киева, передает Obozrevatel.

Сунгуровский допустил, что на фоне проигрышей в войне против Украины в России может смениться режим, но ожидать, что при новой власти РФ станет демократическим государством, не следует.

"Россия не готова. У них царь в голове, и другого они просто не понимают. Каждый приходящий в Кремль видит себя в роли царя, и население готово это поддерживать", – считает эксперт.

Он добавил, что не все россияне поддерживают режим, но даже несогласные не готовы к протестам. От радикальных действий их останавливает страх и привычка к устоявшимся в стране порядкам.

Если РФ распадется на отдельные фрагменты "империи", возможны два сценария: либо они станут на демократический путь развития, либо начнут борьбу за наследие "империи". В последнем случае даже фрагментированная Россия будет представлять угрозу для Украины.

Сунгуровский добавил, что Украине необходимо воспользоваться периодом переформатирования в РФ, чтобы обезопасить себя от будущих попыток вторжения. В частности, получить членство в НАТО и войти в Евросоюз.

Развал России

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что война Путина в Украине может послужить детонатором для взрыва внутри Российской Федерации. По его словам, ситуация с объявлением частичной мобилизации может привести к отделению ряда республик из состава РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война, которую Путин развязал против Украины, вышла на новую стадию. Каждый шаг Кремля ухудшает ситуацию, в которой находится Россия и приближает её к финалу.

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что российского диктатора Владимира Путина устранят и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно.

Другие новости: