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Путина ждет смерть: его устранят влиятельные в РФ люди - Огрызко

12 октября 2022, 14:49

Российская элита не даст диктатору дожить до суда в Гааге, его устранят раньше.

Путин, Огрызко
Путина убьют свои же, привлечь к ответственности его не получиться / Коллаж фото Главред, ua.depositphotos.com

Российского диктатора Владимира Путина устранят и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Он также отметил, что устранить Путина захотят те, кто хочет сохранить свое влияние в РФ, не уезжая из страны.

"Такие люди в РФ остались в политическом и экономическом руководстве, и они, безусловно, будут искать возможности для того, чтобы Путина устранить. А это будет означать практически физическую смерть Путина. Ведь для того, чтобы потом обвинить его во всех возможных грехах, надо, чтобы он не мог оправдываться, чтобы не мог сказать, что это не он, а все они, так что все и должны отвечать", - сказал Огрызко.

Дипломат добавил, что эта группа людей пойдет до конца. Он думает, что открыто пытаться свергнуть диктатора никто не будет, ведь "либо ты вместе с этим режимом, либо тебя нет".

Также он уверен, что Путин просто не доживет до Гааги.

"Разве что Путина задержат и тут же передадут в клетке в Гаагу для того, чтобы там состоялся суд над ним. Но мне почему-то кажется, что это не в традициях российской политической элиты – там сразу посылают на плаху", - отметил Огрызко.

Напомним, Главред сообщал о том, что в РФ уже начались серьезные обсуждения того, кто может заменить Путина. Ведь там считают, что его диктаторский режим ведет к уничтожению страны. В России могут произойти кардинальные изменения уже через 3-4 месяца.

Ранее сообщалось, что в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, утрате части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна.

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