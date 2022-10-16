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Ситуация приближается к финалу, каждый шаг Кремля ухудшает положение России - Данилов

16 октября 2022, 15:11

Война вышла для России на новую стадию, ситуация постоянно ухудшается.

Алексей Данилов, распад России, Россия
Каждый шаг Кремля ухудшает ситуацию в России / ua.depositphotos.com, УНИАН

Война, которую Путин развязал против Украины, вышла на новую стадию. Каждый шаг Кремля ухудшает ситуацию, в которой находится Россия и приближает её к финалу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу", - написал Данилов.

Он назвал 5 признаков того, что указывает на жесткий провал России.

"Во-первых, путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 тыс. россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, рост возмущения "глубинного народа", падение уровня поддержки войны и самое главное - стала мощным фактором политической дестабилизации в РФ", - отметил Данилов.

Еще одним признаком он считает то, что мир не поддержал войну РФ против Украины и не признал захваченные территории.

"Попытка аннексии украинских территорий - беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждения России (голосование Генассамблеи ООН, 12 октября 2022)", - написал Данилов.

Ядерный шантаж Путина перезагружает и модернизирует структуру НАТО. Они готовы дать немедленный и жесткий ответ в том случае, если шантаж прекратит быть просто словами.

Ракетные удары по Украине и критической инфраструктуре только ускорили передачу для ВСУ современных систем ПВО и создания мощной воздушной защиты.

"В-пятых. Самое главное - агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", - подытожил Данилов.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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