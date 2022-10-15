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"Россия проиграет": у Зеленского призвали партнеров "принять эту аксиому"

15 октября 2022, 17:59

Россия может, должна и обязана проиграть, уверен Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк предрек поражение РФ в войне / Фото УНИАН, ОП

Россия потерпит поражение в войне с Украиной, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в своем Twitter и предложил партнерам Украины "принять эту аксиому".

"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проигрывает…", - отметил представитель Офиса Владимира Зеленского.

Он также указал на то, что осознание партнерами этого "облегчит все процессы".

"Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому. Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", - добавил Подоляк.

подоляк

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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