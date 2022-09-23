"Множество проблем": эксперт объяснил причину распада России из-за войны в Украине

Распад России на национальные республики неизбежен - Игорь Эйдман / ua.depositphotos.com

Тотальная война, которую пытается развернуть Путин в Украине, может послужить детонатором для взрыва внутри Российской Федерации. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

По его словам, ситуация с объявлением частичной мобилизации может привести к отделению ряда республик из состава РФ.

"После 1991 года РФ сохранилась с трудом. Многое зависело от позиции региональных лидеров и если, например, Дудаев пытался получить независимость, то Шаймиев, президент Татарстана, предпочёл договориться с Ельциным, хотя и там всё начиналось с объявления суверенитета. Так что даже тогда были шансы, что многие республики отделятся. За Татарстаном мог последовать Башкортостан. Сейчас, естественно, эта ситуация вполне реальна – я не думаю, что Россия развалится на какие-то крупные образования (условно западную и восточную Россию), скорее всего, из неё выделятся некоторые национальные республики, которые давно хотят независимости", - говорит Эйдман.

По его словам, во многих республиках есть очень мощное, но задавленное национальное движение.

"Проблем там множество – более того, проблемы есть с Дальним Востоком, где многие русские регионы стремятся к независимости. Особенно после унижения, которое потерпел Хабаровск, когда избранного народом губернатора посадили и поставили вместо него какого-то мальчика Жириновского. То есть многие дальневосточные регионы могут тоже стремиться к независимости или, по крайней мере, большей автономии от Кремля", - отметил Эйдман.

Ранее Главред писал, что по мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, после устранения или смерти Владимира Путина Москва прекратит вести войну против Украины, однако жажда реванша еще останется на какое-то время. При этом Российскую Федерацию ожидает распад с парадом суверенитетов уже через 5 лет.

Также сообщалось, что по мнению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, распад России в результате раскола в Кремле, внутренних противоречий или внешнего давления является абсолютно реальным сценарием.

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