ВСУ используют "стратегию коррозии": австралийский генерал дал прогноз по войне в Украине

Мик Райан отметил мастерство украинских командиров / 93-я ОМБр Холодный Яр

Война в Украине еще далека от своего завершения, хотя ВСУ уже провели несколько успешных контрнаступательных операций и удивили многих западных военных экспертов высоким уровнем подготовки.

Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан в своей колонке для The Economist. Он охарактеризовал тактику ВСУ как "стратегию коррозии", которая состоит из комплекса действий не только на поле боя, но и за его пределами.

"Для тех, кто внимательно наблюдал за украинцами, время могло стать неожиданностью, но не метод. С самого начала этой войны украинцы постоянно удивляли россиян своей компетентностью и тактической изобретательностью, атакуя их слабые места и заставляя их постоянно снижать свои стратегические амбиции. Украинскую военную стратегию лучше всего можно охарактеризовать как стратегию коррозии", – отметил Райан.

По его мнению, главным преимуществом украинской армии является стратегическое мастерство командиров на всех уровнях управления, тактика неожиданных наступательных операций и информационные атаки против врага.

"Украинцы с помощью косвенных атак, информационных операций, уничтожения российской логистики и командиров, а также жестких ближних боев взорвали физическую, моральную и интеллектуальную боеспособность российских солдат. На начальном этапе войны украинцы сделали это против северной российской экспедиции, заставив россиян отступать. Ныне они желают то же в своих северо-восточных и южных наступлениях", – пишет генерал в отставке.

По его словам, северо-восточная и южная операции ВСУ взаимосвязаны, поддерживают и усиливают друг друга. Райан назвал их искусно спланированным ходом украинского военного руководства.

"Оперативное проектирование является важным аспектом в планировании и проведении широкомасштабных военных действий (…) Неожиданность и обман имеют решающее значение", – пояснил эксперт.

Он отметил мастерство украинских командиров и обратил особое внимание на их способность сбалансировать стратегический риск и возможности, а также четко управлять своими подчиненными путем планирования и выполнения военных задач на уровне кампании.

"Мы можем увидеть и другие украинские удары до наступления зимы. Способность Украины организовывать разнообразные, хорошо организованные и одновременные военные кампании на своей территории, а также организовывать кампании для сердец и умов через онлайн-платформы и за их пределами является предвестником других потенциальных возможностей конфликта этого века. Но эта война далека от завершения", – резюмировал Райан.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что война России против Украины может быть приостановлена. Враг может полностью вывести свои войска с территории нашей страны. Но говорить об окончании войны рано, пока в России правит путинский режим.

Военные неудачи в Украине могут привести к развалу РФ, но осколки "империи" или переформатированная Россия еще на протяжении многих лет после смены режима и окончания войны будет представлять угрозу для Украины. Такое мнение озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, Россия не готова к смене режима, на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину "придет условный Путин-2".

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