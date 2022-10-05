"Ничтожный указ Путина": в Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭС

Запорожская АЭС / Reuters, Telegram Андрей Ермак

Указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Запорожской АЭС является ничтожным. Как сообщает пресс-служба МИД Украны, в ответ на такие действия Кремля необходимо ввести новые санкции.

В ведомстве подчеркнули, что указ российского диктатора усиливает угрозы в сфере ядерной безопасности ЗАЭС.

"Предлагаем Европейскому Союзу, государствам Группы Семи и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", - призвали в МИД.

Там отметили, что рассчитывают на четкую позицию Международного агентства по атомной энергии.

В МИД напомнили гражданам России, которые собираются исполнять преступный указ, о присвоении станции, что им за это грозит криминальная ответственность.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина на фоне указа Путина о ЗАЭС ожидает от стран-союзников трех ключевых вещей:

Санкций в отношении Росатома.

Остановки строительства всех атомных объектов с участием России.

Отказа от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности.

Указ Путина о ЗАЭС

Напомним, в среду, 5 октября, Путин своим указом поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

Свой указ российский глава назвал "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области". Согласно ему, акционерному обществу "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" "предоставят разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере использования атомной энергии".

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