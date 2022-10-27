Война в Украине будет длиться до 2024 года - Кулик

Война в Украине будет длиться до 2024 года / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Жестокая война, которую развязала Россия против Украины, продлиться до 2024 года. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он отметил, что прогнозы о быстром окончании войны являются ошибочными, ведь у России еще есть ресурсы для того, чтобы продолжать эти боевые действия. Также на это указывает и реакция мира.

Кулик убежден, что именно в 2024 году Россия начнет "сыпаться, отступать, скукоживаться и пытаться определить последние рубежи".

"Ни через две-три недели, ни до конца года война в Украине не закончится. Она продлится до 2024 года. На это указывают запасы прочности производственных цепочек, ресурсов, которые могут быть задействованы, динамика ввода новых и новых санкций, возможность применения бойкота или блокады, техническая способность Запада применить блокадные механизмы в отношении России, втягивание в противостояние других стран, которые пока что занимают нейтральную позицию, в частности, арабского мира. Поэтому 2024 год – это некий рубикон", - сказал Виталий Кулик.

Он добавил, что в целом война высокой интенсивности продлиться "чуть менее двух с половиной лет".

После этого в России начнутся внутренние процессы, которые будут добивать ее на протяжении следующих десяти лет.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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