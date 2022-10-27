В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцами

В Украине на растяжке подорвался 23-летний оккупант / Коллаж фото росСМИ, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Украине "самоликвидировался" российский оккупант Вячеслав Бондарев. Он подорвался на растяжке, когда вместе с другими российскими солдатами проходил через минное поле. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

"Выпускнику МВКУ 2-ка по саперному делу", - написал Иракли Комахидзе.

Известно, что Бондарев был 23-летним лейтенантом. Он "денацифицировался" 19 октября.

Стоит отметить, что оккупант был родом из города Ливны в Орловской области.

В росСМИ сообщают, что еще подростком Бондарев пошел учиться в Суворовское училище и якобы с успехом закончил его. Семьи у этого оккупанта не было.

В Украине на растяжке подорвался 23-летний оккупант / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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