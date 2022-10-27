УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцами

27 октября 2022, 12:41

Российский оккупант подорвался на растяжке, когда проходил через минное поле.

в Украине на растяжке подорвался оккупант
В Украине на растяжке подорвался 23-летний оккупант / Коллаж фото росСМИ, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Украине "самоликвидировался" российский оккупант Вячеслав Бондарев. Он подорвался на растяжке, когда вместе с другими российскими солдатами проходил через минное поле. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

"Выпускнику МВКУ 2-ка по саперному делу", - написал Иракли Комахидзе.

Известно, что Бондарев был 23-летним лейтенантом. Он "денацифицировался" 19 октября.

Стоит отметить, что оккупант был родом из города Ливны в Орловской области.

В росСМИ сообщают, что еще подростком Бондарев пошел учиться в Суворовское училище и якобы с успехом закончил его. Семьи у этого оккупанта не было.

ликвидированный оккупант
В Украине на растяжке подорвался 23-летний оккупант / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

Другие новости:

война в Украине ВСУ вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:41

В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцами

12:18

Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правилаВидео

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

Реклама
11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:42

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

Реклама
07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

05:30

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансахВидео

05:20

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

04:50

РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – МусиенкоВидео

03:20

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

03:16

Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

02:45

У России есть ядерные бомбы, создать "грязные" им будет еще легче - МусиенкоВидео

02:10

Украину накроют снегопады: когда ждать морозов и зимней сказкиВидео

01:35

Военный эксперт назвал главные факторы уничтожения армии врагов

00:51

Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзяВидео

26 октября, среда
23:54

"У многих стран мира столько нет": Зеленский рассказал про огромные потери РФВидео

23:26

"Пластами накладывают": Арестович раскрыл огромные потери россиян под БахмутомВидео

23:00

"Командование РФ гонит людей на смерть": Зеленский рассказал о жестких боях на Донетчине

22:54

"Полыхает 12 цистерн с топливом": в оккупированном Шахтерске масштабный пожарВидео

Реклама
22:38

"Зеленский может дать пощечину": Арестович рассказал, почему на саммит G-20 могут отправить МишустинаВидео

22:27

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествиеВидео

22:18

Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК ЮгВидео

22:15

Знаменитый российский футболист цинично прикрылся украинскими детьми и поддержал войну

22:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

22:00

РФ продолжает техногенный шантаж: под ударом ДнепроГЭСмнение

21:53

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

21:53

"Иди, не будь трусом": россиянка сама выгнала мужа на войну против Украины и стала вдовойВидео

21:27

Роксолана Пидласа: российский Альфа-банк будет национализированВидео

21:24

Нацсовет просит признать Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять