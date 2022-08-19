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Встреча Зеленского и Путина на саммите G20: в США сделали неожиданное заявление

19 августа 2022, 22:28

В США считают, что если Путин действительно примет участие в саммите, тогда Зеленский тоже должен принять участие во встрече G20.

Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США сделали заявление о вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского / УНИАН, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре, если там будет президент России Владимир Путин.

К такому выводу пришел Совет национальной безопасности Белого дома, пишет Bloomberg.

"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины", - говрится в сообщении.

В США считают, что если Путин действительно примет участие в саммите, тогда Зеленский тоже должен принять участие во встрече G20.

Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в конференции, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров. Байден и Си также сказали своим помощникам запланировать личную встречу, которая станет их первой личной беседой с тех пор, как Байден стал президентом.

Что известно о саммите G20

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее в ОП заявляли о том, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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