Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что решение России сорвать "зерновую инициативу" требует жесткой реакции на уровне ООН и на других уровнях, в том числе "Большой двадцатки".

"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием", - сказал он в видеообращении в субботу.

"Почему это какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш?" - сказал он.

По словам Зеленского, "сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне "Большой двадцатки". Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить. И я благодарю всех, кто помогает нам приближать это время!".

Зеленский добавил, что Россия намеренно пытается спровоцировать голод, поэтому ей не место среди стран G20.

Зерновой шантаж РФ

Ранее страна-оккупант Россия объявила о своем решении приостановить участие в зерновой сделке. Москва обвинила Украину и Великобританию в якобы "теракте" в отношении кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. "Атака" якобы была совершена на судна, которые "обеспечивают безопасность зернового коридора".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны российских оккупантов, Москва обвиняет Киев и Лондон в "атаках" 29 октября на военные и гражданские корабли Черноморского флота РФ, которые находятся в оккупированном Россией Севастополе.

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