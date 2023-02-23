Расстояние не имеет значение: ВСУ могут уничтожать врага в глубоком тылу - Данилов

Украинские военные на большом расстоянии уничтожают российских военных в оккупированном Мариуполе.

ВСУ могут уничтожать оккупантов даже в глубоком тылу / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты не могут быть в безопасности не только в Мариуполе, но и других населенных пунктах, которые находятся вдали от линии фронта. Все дело в том, что у Украины уже нет больших проблем с нанесением ударов по объектам в тылу врага. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Именно так он отреагировал на мощные взрывы, которые раздались в оккупированном Мариуполе Донецкой области.

"Периодически происходит то, что должно происходить – наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш город под названием Мариуполь", – сказал Данилов.

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Напомним, после того, как в ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов, российские пропагандисты начали ныть, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недостижимым для украинских военных.

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