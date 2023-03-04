УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналист

4 марта 2023, 21:32
Наступление мира в Украине в большей степени будет зависеть от вступления нашего государства в НАТО, уверен Портников.
Украинские военные, Виталий Портников
Портников назвал 4 сценария завершения войны/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

Сейчас фактически существует два сценария завершения войны с Россией. Российский предусматривает захват части территорий Украины, а украинский – полную деоккупацию нашего государства. Однако известный аналитик, публицист и журналист Виталий Портников считает, что на самом деле таких сценариев четыре.

По его мнению, на наступление мира в нашей стране сильно повлияет то, вступит ли Украина в Североатлантический альянс. Об этом он сказал в интервью проекту "Орестократия".

По словам Портникова, существует следующие четыре сценария завершения войны в Украине:

видео дня

1. Выход Украины на границы по состоянию на 1991 год и вступление в НАТО

Такой ход событий обеспечил бы нашему государству мир, по крайней мере до того момента, пока в РФ и Китае на решат, что они готовы развязать войну с НАТО с применением ядерного компонента. По словам журналиста, этого может не произойти никогда.

2. Выход на границы 1991 года, но без применения гарантий безопасности и без вступления в НАТО

Такой вариант плох тем, что в скором будущем снова может вспыхнуть война, считает Портников.

3. Не выход на международно признанные границы, но вступление в НАТО

По словам журналиста, это будет означать "мир и попытки мирным путем решить вопрос территориальной целостности, чего может никогда не произойти".

4. Сценарий не выхода на международно признанные границы и не вступления в НАТО

Это будет означать возобновление войны в обозримом будущем, отмечает журналист.

В то же время Портников подчеркнул, что страна-агрессор РФ не признает Украину в ее международно признанных границах, и в этой реальности нам придется жить в ближайшие два десятилетия.

"И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, всё равно будет лишь демаркационной линией для России. Россия не признает государственных границ Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения по этому поводу, Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ. Вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет", – отмечает он.

По его словам, то, какими будут эти 20 лет, будет зависеть также от политических решений других государств. Если Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность. Если же нас не примут в НАТО, то "это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов разной интенсивности", считает Портников.

Когда может завершиться война – прогнозы экспертов

Ранее полковник запаса Роман Свитан отмечал, что война в Украине может завершиться уже в этом году при условии, если сохранится текущая динамика поставок вооружений. По его мнению, первый этап победы украинцы могут отпраздновать уже до 25 декабря. Но речь идет именно о первом этапе, который будет заключаться в зачистке нашей территории от оккупантов.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что выход украинских военных на границы 1991 года не будет означать завершение войны. После этого просто образуется новый фронт, который будет простираться на тысячу километров и заденет российские территории. Этот фронт будет проходить через пять российских регионов.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине Виталий Портников вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:32

"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналист

21:01

Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответВидео

20:24

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

20:05

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

19:35

"Мы будем страной-победителем": Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:04

Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

18:42

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

18:38

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

18:37

РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью: детали трагедииФотоВидео

Реклама
18:23

Любовный гороскоп на неделю 6-12 марта: Козерогу – тупик, Весам - конфликтыВидео

18:15

Виталий Портников. О чем договорились Байден и ШольцВидеоблоги

18:09

В ближайшее время командование ВСУ примет решение об отводе войск из Бахмута - ЖдановВидео

18:09

Бахмут: нужен уход - но организованный и своевременныймнение

18:08

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

17:49

"Путин соберет все, что только можно": генерал объяснил последствия, если РФ объявит войну вместо "СВО"Видео

17:43

Для чего полезно пить цикорий: названы преимущества напиткаВидео

17:09

Россияне могут сделать "жест доброй воли" в Крыму: Свитан раскрыл неожиданный сценарийВидео

16:42

Гороскоп Таро на неделю 6-12 марта: Рыбам- возможности, Водолеям – судьбоносное решениеВидео

16:41

Как понять, что вы умираете: врачи назвали 4 признака

16:17

Скончался легендарный украинский музыкальный продюсер

Реклама
16:07

Отец с сыном погибли вместе во время защиты Бахмута

15:58

Когда ВСУ начнут крупное контрнаступление: генерал-майор запаса СБУ сделал неожиданный прогнозВидео

15:53

Уничтожены и ранены сотни оккупантов: в ВСУ рассказали об операциях спецназа в Бахмуте

15:51

"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

15:38

Украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте - британский генералВидео

15:29

Угрожает "салютом из Калибров": Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в УкраинеВидео

15:10

Самые счастливые знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

14:59

"На стороне родины": легендарная советская певица высказалась по поводу войны в Украине

14:52

Зачем бросают обувь на провода: метки бандитов или лайфхак для кражи

14:52

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:51

Боевой рейд по Брянщине был согласован с Украиной - лидер "Русского добровольческого корпуса"Видео

14:50

"Будет фронт на 1000 км через 5 областей РФ": война не закончится выходом ВСУ на границы 1991-го – СвитанВидео

14:27

"Можно разрушить с первого удара": военный эксперт указал на слабые места Крымского мостаВидео

14:12

Гороскоп на завтра 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

14:09

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"Видео

13:47

Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

13:46

Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку векаВидео

13:19

Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана"Видео

12:56

В России наказали Орбакайте за смелость Пугачевой и ГалкинаВидео

Реклама
12:53

Потери РФ зашкаливают: убиты и ранены 200 тысяч оккупантов — командующий НАТО

12:48

"Украинцев всех убить, вплоть до младенцев": русская пенсионерка выдала садистские фантазииВидео

12:42

"Впечатляет": в сеть попали фото исполосованного Киркорова перед операциейВидео

12:12

Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с СевераВидео

12:11

К Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы - СвитанВидео

11:54

Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – SpiegelВидео

11:35

Странно, но гениально: почему мужчины в Индии носят по двое трусовВидео

11:28

"Клоун, шут или придурок": Кислица поставил Лаврова на место за слова об УкраинеВидео

11:15

"Риск массированной атаки": астролог спрогнозировала подлые удары оккупантов по Украине в марте

10:54

Для обороны Бахмута перебросили элитные части ВСУ – британская разведка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять