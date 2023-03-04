"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналист

Наступление мира в Украине в большей степени будет зависеть от вступления нашего государства в НАТО, уверен Портников.

Портников назвал 4 сценария завершения войны/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

Сейчас фактически существует два сценария завершения войны с Россией. Российский предусматривает захват части территорий Украины, а украинский – полную деоккупацию нашего государства. Однако известный аналитик, публицист и журналист Виталий Портников считает, что на самом деле таких сценариев четыре.

По его мнению, на наступление мира в нашей стране сильно повлияет то, вступит ли Украина в Североатлантический альянс. Об этом он сказал в интервью проекту "Орестократия".

По словам Портникова, существует следующие четыре сценария завершения войны в Украине:

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1. Выход Украины на границы по состоянию на 1991 год и вступление в НАТО

Такой ход событий обеспечил бы нашему государству мир, по крайней мере до того момента, пока в РФ и Китае на решат, что они готовы развязать войну с НАТО с применением ядерного компонента. По словам журналиста, этого может не произойти никогда.

2. Выход на границы 1991 года, но без применения гарантий безопасности и без вступления в НАТО

Такой вариант плох тем, что в скором будущем снова может вспыхнуть война, считает Портников.

3. Не выход на международно признанные границы, но вступление в НАТО

По словам журналиста, это будет означать "мир и попытки мирным путем решить вопрос территориальной целостности, чего может никогда не произойти".

4. Сценарий не выхода на международно признанные границы и не вступления в НАТО

Это будет означать возобновление войны в обозримом будущем, отмечает журналист.

В то же время Портников подчеркнул, что страна-агрессор РФ не признает Украину в ее международно признанных границах, и в этой реальности нам придется жить в ближайшие два десятилетия.

"И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, всё равно будет лишь демаркационной линией для России. Россия не признает государственных границ Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения по этому поводу, Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ. Вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет", – отмечает он.

По его словам, то, какими будут эти 20 лет, будет зависеть также от политических решений других государств. Если Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность. Если же нас не примут в НАТО, то "это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов разной интенсивности", считает Портников.

Когда может завершиться война – прогнозы экспертов

Ранее полковник запаса Роман Свитан отмечал, что война в Украине может завершиться уже в этом году при условии, если сохранится текущая динамика поставок вооружений. По его мнению, первый этап победы украинцы могут отпраздновать уже до 25 декабря. Но речь идет именно о первом этапе, который будет заключаться в зачистке нашей территории от оккупантов.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что выход украинских военных на границы 1991 года не будет означать завершение войны. После этого просто образуется новый фронт, который будет простираться на тысячу километров и заденет российские территории. Этот фронт будет проходить через пять российских регионов.

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