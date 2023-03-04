РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью: детали трагедии

О гибели семьи стало известно после того, как спасатели нашли их тела под завалами многоэтажки.

РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью/ ГУ ГСЧС в Запорожской области, скрин

Вследствие попадания ракеты российских оккупантов по жилому дому в Запорожье погиб 8-месячный младенец. Вместе с ребенком погибла вся его семья.

Ракетный удар, который произошел в ночь на 2 марта, разрушил часть многоэтажки, разбор завалов продолжается. О гибели младенца с семьей стало известно только сейчас, когда спасатели нашли их тела. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области в Telegram.

Всего по состоянию на это время уже известно об 11 погибших в результате ракетной атаки.

видео дня

"Из-под завалов дома спасатели деблокировали 11 погибших, среди них 8-месячного ребенка. Девочка погибла вместе со своей семьей", – говорится в сообщении ГСЧС.

Были спасены 11 человек. Также во время разбора завалов спасли четырех котов и собаку.

Спасатели продолжают поиск пострадавших, демонтируют разрушенные конструкции дома.

Удар ракетой по 5-этажке в Запорожье

Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Вследствие этого был практически полностью разрушен 5-этажный дом. По предварительным данным, оккупанты ударили по жилому дому из ЗРК С-300.

В ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара разрушены этажи с первого по пятый 5-этажного жилого дома в пределах одного подъезда.

Одну из уцелевших жительниц дома – Екатерину Мельник – нашли заблокированной среди обломков разрушенного жилья. Она держала на руках своего кота и ждала спасения. Теперь Екатерина осталась без квартиры и без вещей.

Читайте также: