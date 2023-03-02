Ночью РФ ударила по Запорожью: разрушена жилая пятиэтажка, люди находятся под завалами

По предварительной информации, погибли два человека, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Войска РФ обстреляли Запорожье, разрушен многоэтажный дом / Фото t.me/kurtievofficial

Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате практически полностью разрушен 5-этажный дом. Люди находятся под завалами.

По предварительной информации, погибли два человека, сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города пострадал многоэтажный жилой дом. Подробная информация пока уточняется", - говорится в сообщении.

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В результате удара РФ разрушена пятиэтажка / Фото t.me/kurtievofficial

Последствия ночной атаки на Запорожье / Фото t.me/kurtievofficial

На месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГосЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты. Проходит эвакуация пострадавших людей.

В Запорожье развернуты пункты помощи пострадавшим / Фото t.me/kurtievofficial

Полная информация о последствиях российской атаки еще устанавливается.

Как сообщал Главред, 14 января Россия запустила по Украине десятки ракет, одна из них попала в жилой дом в Днепре.

В британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому центре Краматорска с использованием "Искандера". Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. В результате обстрела три человека погибли, еще 20 — получили ранения.

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