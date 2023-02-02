РФ ударила по Краматорску "Искандером": число жертв и пострадавших выросло

В результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажный жилой дом.

Вечером 1 февраля РФ ударила ракетами по Краматорску / Фото ГосЧС

Вечером 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому центре Краматорска с использованием "Искандера".

Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. В результате обстрела три человека погибли, еще 20 — получили ранения. Под завалами еще могут находиться люди, передает Суспільне.

В Telegram ГосЧС сообщается, что в результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажный жилой дом с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

По состоянию на 01:00 2 февраля в результате обстрела спасатели деблокировали тела трех погибших и два человека спасены.

Травмирован 21 человек, из них 8 человек госпитализированы.

Возгорание автомобилей ликвидировано. Развернут пункт обогрева.

Ракетные удары РФ по Украине

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что РФ может готовить новый удар по Украине. По ее словам, оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и перерабатывает ракеты C - 300 и C-400 для запусков "земля-земля".

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что если у России останутся технологические возможности, то вблизи 24 февраля будет один из самых массовых ударов по Украине ракетами и беспилотниками.

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