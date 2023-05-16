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Языковой скандал вспыхнул в Киеве: проректор с угрозами выгнал студентку, которая против русского языка

Алёна Воронина
16 мая 2023, 12:10 обновлено 16 мая, 12:12
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Проректор спросил, кто против того, чтобы он говорил по-русски. Когда студентка подняла руку, она услышала угрозы. Девушке пришлось покинуть учебное заведение.
Студенты, украинский язык
В Киеве разгорелся языковой скандал/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В Киеве разгорелся языковой скандал. Проректор Национальной академии прикладных искусств угрожал студентке за то, что она была против русского языка. Позже девушке пришлось покинуть ЗВО и уехать из Киева.

Об этом рассказала журналист Эмма Антонюк в своем Instagram после того, как девушка обратилась к ней. Подписчица журналистки Маричка Довгополюк рассказала, что она поступила в Национальную академию прикладных искусств в Киеве. Однако оказалось, что там работает проректор-украинофоб.

Во время первого собрания первый проректор КАПМ Александр Лубянский спросил у студентов, кто против того, чтобы он общался с ними на русском языке. Маричка подняла руку и, как оказалось, сделала это сама, ведь остальные студенты просто промолчали.

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После этого Лубянский рассердился и сначала сказал девушку "не спекулировать на украинском языке". Позже он начал ей угрожать и напоминал историю нотариуса, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину хотел взять с него 9 тысяч гривен за доверенность на транспортное средство. По словам проректора, нотариус был тоже родом из Львова или Львовщины и разговаривал на украинском.

Дальше на студентку посыпались еще более серьезные угрозы – Лубянский заявил, что может устроить так, что она больше нигде не сможет учиться, написав ей плохую рекомендацию.

Александр Лубянский
Александр Лубянский набросился на студентку, потому что она выступила против русского языка/ скрин

"Ты вообще знаешь, кто я!? Я журналист и могу сделать так, что тебя больше никуда не примут!? Я же сказал, я не люблю две вещи – наглости и воров. И еще не люблю тупость. Лучше с умным потерять, чем с тупым найти. А еще я люблю свое – свою семью, свой город, свою академию, а она мне будет рассказывать, на каком языке разговаривать", – кричал проректор Маричке.

Александр Лубянский
Александр Лубянский набросился на студентку, потому что она выступила против русского языка/ скрин

После скандала студентка была вынуждена забрать документы из учебного заведения и вернуться во Львов, потому что большинство лекций в ЗВО проводились на русском языке.

Напомним, в Национальном университете Киево-Могилянская академия запретили общение на языке государства-агрессора – русском. Ранее в стенах вуза было запрещено преподавание на языке страны-террориста, отныне это правило распространяется уже на всё общение на территории учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Ирпене разгорелся скандал, потому что педагог отказалась вести пары на украинском. Когда во время одного из занятий для первокурсников специальности журналистика одна из студенток попросила преподавательницу разговаривать с ними на украинском, педагог заявила, что она 35 лет преподает философию на русском и не собирается этого менять.

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