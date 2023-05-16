Языковой скандал вспыхнул в Киеве: проректор с угрозами выгнал студентку, которая против русского языка

В Киеве разгорелся языковой скандал. Проректор Национальной академии прикладных искусств угрожал студентке за то, что она была против русского языка. Позже девушке пришлось покинуть ЗВО и уехать из Киева.
Об этом рассказала журналист Эмма Антонюк в своем Instagram после того, как девушка обратилась к ней. Подписчица журналистки Маричка Довгополюк рассказала, что она поступила в Национальную академию прикладных искусств в Киеве. Однако оказалось, что там работает проректор-украинофоб.
Во время первого собрания первый проректор КАПМ Александр Лубянский спросил у студентов, кто против того, чтобы он общался с ними на русском языке. Маричка подняла руку и, как оказалось, сделала это сама, ведь остальные студенты просто промолчали.
После этого Лубянский рассердился и сначала сказал девушку "не спекулировать на украинском языке". Позже он начал ей угрожать и напоминал историю нотариуса, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину хотел взять с него 9 тысяч гривен за доверенность на транспортное средство. По словам проректора, нотариус был тоже родом из Львова или Львовщины и разговаривал на украинском.
Дальше на студентку посыпались еще более серьезные угрозы – Лубянский заявил, что может устроить так, что она больше нигде не сможет учиться, написав ей плохую рекомендацию.
"Ты вообще знаешь, кто я!? Я журналист и могу сделать так, что тебя больше никуда не примут!? Я же сказал, я не люблю две вещи – наглости и воров. И еще не люблю тупость. Лучше с умным потерять, чем с тупым найти. А еще я люблю свое – свою семью, свой город, свою академию, а она мне будет рассказывать, на каком языке разговаривать", – кричал проректор Маричке.
После скандала студентка была вынуждена забрать документы из учебного заведения и вернуться во Львов, потому что большинство лекций в ЗВО проводились на русском языке.
Напомним, в Национальном университете Киево-Могилянская академия запретили общение на языке государства-агрессора – русском. Ранее в стенах вуза было запрещено преподавание на языке страны-террориста, отныне это правило распространяется уже на всё общение на территории учебного заведения.
Ранее сообщалось, что в Ирпене разгорелся скандал, потому что педагог отказалась вести пары на украинском. Когда во время одного из занятий для первокурсников специальности журналистика одна из студенток попросила преподавательницу разговаривать с ними на украинском, педагог заявила, что она 35 лет преподает философию на русском и не собирается этого менять.
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