"Поприветствовали" посланника Китая: у Зеленского высказались насчет удара РФ по Киеву

Это уже восьмая майская попытка оккупантов масштабно атаковать Киев, напомнил Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/poprivetstvovali-poslannika-kitaya-u-zelenskogo-vyskazalis-naschet-udara-rf-po-kievu-10470670.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк прокомментировал ракетный удар оккупантов РФ по Украине / ОПУ, Defense.gov John Hamilton

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал комбинированную атаку оккупантов РФ по Украине в ночь на вторник, 16 мая.

По его словам, россияне таким образом "поприветствовала" спецпредставителя Китая, который со специальной "миротворческой" миссией посетит Украину и другие страны Европы. Об этом представитель ОП написал в Twitter.

Он также напомнил о том, что это уже восьмая попытка оккупантов масштабно атаковать Киев.

видео дня

"Балистика+крылатые+дроны. Восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, Украине не нужна авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", — написал Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ / Скриншот

На что важно обратить внимание:

Как известно, 16 мая в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ должен приехать специальный представитель Китая Ли Хуэй. Он прибудет в рамках турне для "содействия мирным переговорам". При этом китайские дипломат также отправится в РФ и страны Европы.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Больше новостей: