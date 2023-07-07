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"Не для одной категории людей": Зеленский рассказал, каким будет завершение войны

Алёна Воронина
7 июля 2023, 15:07 обновлено 7 июля, 15:10
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Победа в войне против РФ должна наступить для всех украинцев. Поэтому война завершится не тогда, когда будут освобождены все украинские территории, а позже.

Украинские военные, Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, каким видит завершение войны/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Офис президента Украины

Война страны-агрессора России против Украины завершится тогда, когда украинские военные освободят от российских оккупантов все земли нашего государства и когда домой вернутся все пленные и депортированные украинцы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге. Глава Украинского государства высказался относительно того, каким он видит завершение войны в Украине.

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"Что такое победа и что такое конец войны? Это зависит от потерь: есть люди, потерявшие дома, а есть люди, потерявшие своих близких. Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для полноценной победы над страной-агрессором РФ нужно восстановить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, вернуть из российского плена украинцев, в частности похищенных детей. Также нужно наказать российских убийц за преступления, которые они совершили в Украине. Зеленский подчеркнул, что "это главные вещи, которые объединяют всех нас".

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что сроки завершения войны никому неизвестны, но когда это произойдет, Украина должна иметь гарантии своей независимости.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте – у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", – сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Издание Washington Post сообщало, что Украина может получить от Америки кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден уже принял решение об изъятии боеприпасов из запасов Пентагона.

Напомним, за последние сутки силы обороны Украины продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. При этом российские оккупанты сопротивляются. Так, они 318 раз били по украинским бойцам из ствольной и реактивной артиллерии, совершили три авианалета.

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