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Путин готовится к затяжной войне в Украине — руководитель разведки США

10 мая 2022, 18:35

Кроме того, в разведке США полагают, что Путин хочет увеличить сухопутный коридор до Приднестровья и взять контроль над украинским Причерноморьем.

Путин, флаг
Путин, флаг / коллаж фото ua.depositphotos.com

Руководитель Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила о том, что российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, готовится к тому, что война в Украине превратится в затяжную. Об этом сообщает CNN.

Во время слушаний в Сенате 10 мая Хэйнс сказала, что краткосрочные цели российского диктатора — захват Донецкой и Луганской областей и окружение группировки ВСУ в этом регионе с севера. По ее словам, так оккупанты хотят сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым и удержать захваченные районы Херсонской области.

По словам Хейнс, русскому диктатору вряд ли удастся добиться всех своих целей без объявления всеобщей мобилизации в России.

"По нашим оценкам, Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса. Мы предполагаем, что стратегические цели Путина, вероятно, не поменялись, — вероятно, он считает принятое в конце марта решение переориентировать российские войска на Донбасс временным с целью перехватить инициативу", — заявила Хейнс.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ ликвидировать многих генералов РФ.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сведения американских чиновников.

Украинские официальные лица заявили, что было ликвидировано около 12 генералов на передовой,.

При этом американские чиновники отказались уточнить, сколько именно генералов было убито в результате помощи США.

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Автор: Егор Бунин
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