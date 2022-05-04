Британская разведка назвала Краматорск и Северодонецк главными целями РФ на Донбассе в ближайшие дни

Британская разведка назвала две главные цели РФ на Донбассе в ближайшие дни / Reuters

Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы. Таким образом, она пытается захватить города Краматорск и Северодонецк.

Об этом сообщает Британская разведка, сообщили в Минобороны страны в Twitter.

"Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы, пытаясь продвинуться вдоль северной оси Донбасса. Несмотря на то, что РФ пытается прорвать украинскую оборону и наращивать импульс, скорее всего, она намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк", - говорится в сообщении.

В разведке Британии считают, что захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилия по отсечению украинских сил в регионе.

Ранее мы сообщали, что украинские военные возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на Николавщине и Херсонщине.

Также сообщалось, что ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе. Воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О".

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