Деокупация идет полным ходом: ВСУ освободили от орков 4 населенных пункта на юге Украины

ВСУ освободили от орков 4 населенных пункта на юге Украины / УНИАН

Украинские военные возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на Николавщине и Херсонщине.

На южном направлении также было уничтожено 47 оккупантов и 15 единиц вражеской военной техники, сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

За прошедшие сутки, 3 мая, оккупанты продолжали возводить и укреплять свои позиции на Херсонском и Николаевском направлении, но активных наступательных действий не вели, а обстреливали украинских защитников из артиллерии и бронированной техники.

В то же время мобильные противотанковые группы смогли обеспечить контроль над территорией четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

Ранее на Харьковщине Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая. Именно из этого населенного пункта, пока оно было в оккупации, захватчики вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Также мы сообщали, что на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов. Враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

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