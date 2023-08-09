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Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

Яна Ставская
9 августа 2023, 19:05 обновлено 9 августа, 19:14
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Нам трудно сделать первый шаг, когда мы не понимаем, симпатизирует ли нам понравившийся человек. Читайте, как понять, что ты нравишься девушке.
пара
Читайте, как понять, что ты нравишься девушке по взгляду / unsplash.com

Как понять, что девушка заинтересована в вас, бывает сложно. Ведь каждый человек по-своему выражает симпатии. Главред рассказывает о самых встречающихся признаках зарождающегося чувства.

Мужчину часто останавливает страх, что понравившаяся девушка ему вдруг откажет во взаимности. Более всего это проявляется в переписке, ведь вы не состоите в непосредственном контакте с собеседником и можете только представлять его эмоцию.

Как узнать, что ты понравился девушке - обратите внимание на эти сигналы

  • Она инициирует контакт. Самый явный признак, как понять, что ты нравишься девушке по переписке. Девушка часто начинает разговоры, отправляет сообщения или приглашает вас куда-то.
  • Она проявляет внимание. Если она запоминает детали из ваших предыдущих разговоров и обсуждает их, это может говорить о том, что она вами заинтересована как личностью. Более того, это сигнал и красноречивый ответ на вопрос, как понять что ты нравишься девушке больше чем друг.
  • Она улыбается и смеется над вашими шутками. Это точное свидетельство того, что девушка чувствует комфортно в вашем присутствии.
  • Она ищет физический контакт. Частые касания рукой, томный взгляд, расширенные зрачки - попытки девушки установить с вами более тесную близость и выйти за рамки простых разговоров.
  • Она проявляет заботу и предлагает свою помощь. Пожалуй, это уже высший уровень доверия. Теперь вам не стоит бояться и волноваться. Все и так очевидно.
  • Она ревнует. Многим парам это чувство не нравится, но его не избежать: когда ты симпатизируешь кому-то, то пытаешься его несознательно защитить. Это может выражаться во многих формах.
Мужчины, любовь
Есть простые сигналы, как понять, что девушка тебя любит / Colibri Boutique Hotels / Paul Wright / flickr.com

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Кроме того, девушка также может больше желать видеться с вами наедине, делиться чувствами. Да и интуиция тоже может дать подсказку, как понять, что ты симпатичен человеку.

Конечно, какого-то стандарта нет. Все зависит от характера девушки и обстоятельств вашего знакомства.

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