Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу лидеров Украины и РФ.

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В ОАЭ хотят организовать встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили об инициативе организации встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу лидеров Украины и РФ во время Конференции ООН по изменению климата, которая состоится 30 ноября 2023 года в Дубае, пишет L'Orient-Le Jour.

Отмечается, что инициатива по организации встречи идет от просьбы Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами. Цель организации встречи заключается в том, чтобы начать диалог, который в будущем смог бы положить конец войне.

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Издание также пишет о том, что многие европейские страны продолжают контакт с Абу-Даби, чтобы поддержать инициативу, поскольку ОАЭ может воспользоваться своим геополитическим положением, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.

Подчеркивается, что идея организации встречи возникла еще во время визитов Мухаммада бин Заида в Россию. После чего Папа Франциск приветствовал эту идею с большим энтузиазмом, тем более, что он уже ранее сотрудничал с ОАЭ.

Издание также ссылается на слова неназванного европейского дипломата о том, что президент США Джо Байден также знает об инициативе и приветствовал ее, заявив, что готов оказать всю необходимую помощь для достижения ее целей.

Инициатива президента ОАЭ подтверждает намерение страны позиционировать себя как ключевого посредника на международной арене благодаря своей дипломатической ловкости и способности говорить со всеми игроками, добавляют авторы статьи.

Ранее Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ. По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности.

Он написал четыре аргумента о том, почему Украина не будет и не должна вести переговоры с Россией. Условий для диалога на данный момент нет.

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