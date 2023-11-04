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"Я был поражен": топ-генерал США откровенно прокомментировал статью Залужного

Юрий Берендий
4 ноября 2023, 17:09
Бывший главнокомандующий Сухопутных войск США в Европе прокомментировал последнюю статью Валерия Залужного. По его словам, это оценка очень хорошего солдата.
'Я был поражен': топ-генерал США откровенно прокомментировал статью Залужного
/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

Мнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, изложенные в статье для The Economist, о том, что конфликт перешел в позиционную стадию, Бен Годжес, бывший главнокомандующий Сухопутных войск США в Европе, оценил как профессиональное мнение опытного военного, понимающего, как работать в подобных условиях. Об этом он заявил в эфире "Суспільного".

"Я был поражен утверждением, которое было сделано генералом Залужным. Оно было очень профессиональным, очень четким и трезвым. А также оно указывает, что нужно Украине для победы. Весь этот вес лежит на Соединенных Штатах и других западных странах, чтобы предоставить Украине (все необходимое - ред.), чтобы она могла одержать победу", - говорит генерал.

Годжес подчеркнул, что не воспринимает утверждение Залужного как негатив или отношение к поражению.

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"Это профессиональная оценка очень хорошего солдата, который знает, что надо для работы", - сказал Бен Ходжес в ответ на просьбу журналистки прокомментировать слова украинского главнокомандующего о том, почему у нас не сработали учебники НАТО.

Статья Залужного для издания Economist - что известно?

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам Валерия Залужного, западные союзники были слишком осторожны в предоставлении Украине новейших технологий и более мощного оружия, что позволило России перегруппироваться и усилить свою оборону после продвижения Украины на севере в Харьковской области и на юге в Херсонской области в конце 2022 года.

Залужный сообщил о намерении расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также выразил мнение, что Украине нужна помощь Запада в пяти ключевых аспектах. Украине необходимы важные военные возможности и передовые технологии для того, чтобы выйти из позиционной войны.

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война в Украине ВСУ Бен Ходжес Валерий Залужный
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