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Хотят зайти в тыл ВСУ: россияне начали наступление на новом направлении

Юрий Берендий
4 ноября 2023, 16:34
Россияне начали наступление еще на один город Донецкой области. Враг планирует захватить Угледар и выйти в тыл Силам обороны Украины в районе Марьинки.
Хотят зайти в тыл ВСУ: россияне начали наступление на новом направлении
Россияне начали наступление на новом направлении / Коллаж Главред, фото: 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, t.me/V_Zelenskiy_official

Российские войска пытались начать наступление в районе Угледара, чтобы иметь плацдарм для продолжения наступления, но ВСУ остановили врага, нанесли ему значительные потери. Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он также поделился информацией об активности, которую можно ожидать на этом отрезке фронта в ближайшее время и раскрыл планы оккупантов.

На направлении Волноваха-Марьинка, российским войскам поставлена задача прорваться в тыл Марьинской группировке ВСУ и переместить линию фронта подальше от Донецка.

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"Марьинку удерживает Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически возможно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон", – сообщил Свитан.

На Угледарском направлении продолжаются интенсивные артиллерийские столкновения. Недавно российские войска активно использовали 152-миллиметровые снаряды и ракеты типа "Град". Вероятно, они осуществили поставки боеприпасов, возможно, китайского или северокорейского происхождения.

Российские оккупанты пытаются перейти в наступление в направлении от Угледара до Курахово. Однако украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, что приводит к остановке этого наступления и нанесению ударов вплоть до Волновахи.

"В районе Волновахи собирался один из военных штабов России, которые находятся в этом районе. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волновахе ВСУ нанесли серьезный удар", - отметил военный эксперт.

Сейчас россияне остановили свое наступление, но они намерены продолжать боевые действия в будущем. Как только оккупанты перегруппируются и получат новые запасы боеприпасов, они продолжат свое движение вперед.

Наступление в районе Угледара

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска попытались осуществить наступление на Угледарском направлении, но украинские военные успешно отбили атаку, нанеся существенные потери российским силам.

О попытке наступления сообщал и Владимир Зеленский. По его словам, российские оккупационные войска попытались устроить наступление в районе Угледара. Однако украинские силы обороны успешно отбили эту атаку и нанесли врагу значительные потери.

В то же время, как заявил украинский военнослужащий Александр Войтко, оккупационные войска агрессора России пытаются окружить Угледар Донецкой области и заставить силы обороны Украины отступить. Идут тяжелые бои к югу от города.

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война в Украине Угледар
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