Хотят зайти в тыл ВСУ: россияне начали наступление на новом направлении

Российские войска пытались начать наступление в районе Угледара, чтобы иметь плацдарм для продолжения наступления, но ВСУ остановили врага, нанесли ему значительные потери. Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Он также поделился информацией об активности, которую можно ожидать на этом отрезке фронта в ближайшее время и раскрыл планы оккупантов.
На направлении Волноваха-Марьинка, российским войскам поставлена задача прорваться в тыл Марьинской группировке ВСУ и переместить линию фронта подальше от Донецка.
"Марьинку удерживает Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически возможно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон", – сообщил Свитан.
На Угледарском направлении продолжаются интенсивные артиллерийские столкновения. Недавно российские войска активно использовали 152-миллиметровые снаряды и ракеты типа "Град". Вероятно, они осуществили поставки боеприпасов, возможно, китайского или северокорейского происхождения.
Российские оккупанты пытаются перейти в наступление в направлении от Угледара до Курахово. Однако украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, что приводит к остановке этого наступления и нанесению ударов вплоть до Волновахи.
"В районе Волновахи собирался один из военных штабов России, которые находятся в этом районе. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волновахе ВСУ нанесли серьезный удар", - отметил военный эксперт.
Сейчас россияне остановили свое наступление, но они намерены продолжать боевые действия в будущем. Как только оккупанты перегруппируются и получат новые запасы боеприпасов, они продолжат свое движение вперед.
Наступление в районе Угледара
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска попытались осуществить наступление на Угледарском направлении, но украинские военные успешно отбили атаку, нанеся существенные потери российским силам.
О попытке наступления сообщал и Владимир Зеленский. По его словам, российские оккупационные войска попытались устроить наступление в районе Угледара. Однако украинские силы обороны успешно отбили эту атаку и нанесли врагу значительные потери.
В то же время, как заявил украинский военнослужащий Александр Войтко, оккупационные войска агрессора России пытаются окружить Угледар Донецкой области и заставить силы обороны Украины отступить. Идут тяжелые бои к югу от города.
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