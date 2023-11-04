ВСУ пошли в наступление на Мелитополь: "перемалывают" оккупантов вместе с техникой

Украинская армия наносит оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощает врага вдоль всей линии фронта.

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ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Таврическом направлении за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 463 оккупанта и уничтожили 35 единиц военной техники врага.

В свою очередь российские оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 51 боевое столкновение, совершили 988 артобстрелов, говорится в сообщении в Facebook Сил обороны Таврического направления.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери", — говорится в сообщении.

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ВСУ отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Враг также безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами были отражены около 20 атак врага.

Россияне пытались штурмовать возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области и восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — отмечают военные.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1003 огневых задач. Потери врага составили 463 человека. Четверо террористов решили сдаться в плен.

Также было уничтожено 35 единиц военной техники террористов, в том числе:

4 танка;

9 ББМ;

6 артсистем;

1 средство ПВО;

7 БпЛА;

6 автомобилей;

2 единицы спецтехники;

4 склада боеприпасов.

Ситуация на юге

Ранее сообщалось, что оккупационные войска агрессора России готовятся перебрасывать новые резервы на Запорожской направление. Захватчики отодвигают свою логистику и склады с боеприпасами ближе к Азовскому побережью. Оккупанты придерживаются логики, согласно которой такой маневр должен уберечь их склады от ударов ВСУ.

Напомним, ранее Николай Маломуж заявил о том, что освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени. Войска РФ на Мелитопольском направлении не располагают большими возможностями – окопы, блиндажи и противотанковые рвы им не помогут, считает Николай Маломуж.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ продвигаются, но есть три проблемы. В частности, силы обороны Украины сталкиваются с минными полями, а также испытывают дефицит в боеприпасах и зенитных средствах. Также войска ждет сложная зима на поле боя.

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