ВСУ пошли в наступление на Мелитополь: "перемалывают" оккупантов вместе с техникой

На Таврическом направлении за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 463 оккупанта и уничтожили 35 единиц военной техники врага.
В свою очередь российские оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 51 боевое столкновение, совершили 988 артобстрелов, говорится в сообщении в Facebook Сил обороны Таврического направления.
"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери", — говорится в сообщении.
ВСУ отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
Враг также безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами были отражены около 20 атак врага.
Россияне пытались штурмовать возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области и восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — отмечают военные.
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1003 огневых задач. Потери врага составили 463 человека. Четверо террористов решили сдаться в плен.
Также было уничтожено 35 единиц военной техники террористов, в том числе:
- 4 танка;
- 9 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 средство ПВО;
- 7 БпЛА;
- 6 автомобилей;
- 2 единицы спецтехники;
- 4 склада боеприпасов.
Ситуация на юге
Ранее сообщалось, что оккупационные войска агрессора России готовятся перебрасывать новые резервы на Запорожской направление. Захватчики отодвигают свою логистику и склады с боеприпасами ближе к Азовскому побережью. Оккупанты придерживаются логики, согласно которой такой маневр должен уберечь их склады от ударов ВСУ.
Напомним, ранее Николай Маломуж заявил о том, что освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени. Войска РФ на Мелитопольском направлении не располагают большими возможностями – окопы, блиндажи и противотанковые рвы им не помогут, считает Николай Маломуж.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ продвигаются, но есть три проблемы. В частности, силы обороны Украины сталкиваются с минными полями, а также испытывают дефицит в боеприпасах и зенитных средствах. Также войска ждет сложная зима на поле боя.
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