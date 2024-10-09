Зима будет не страшна: что делать, чтобы iPhone не выключался на холоде

Как бороться с выключением iPhone на холоде знают не все, однако стоит всего лишь придерживаться нескольких простых правил.

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Почему iPhone быстро разряжается на холоде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Многие пользователи iPhone сталкивались с тем, что их устройство неожиданно выключается на холоде или быстро теряет заряд. Почему это происходит и что можно сделать, чтобы избежать таких проблем - рассказали в Apple Support.

Для начала нужно понять, почему iPhone выключается на холоде. Как и большинство современных смартфонов, он оснащен литий-ионной батареей, которая очень чувствительна к температурным изменениям. При низких температурах химические реакции в аккумуляторе замедляются, что может привести к его быстрому разряду или даже выключению телефона. Это объясняет, почему айфон сам по себе выключается, когда вы находитесь на морозе.

Apple рекомендует придерживаться режима от 0 до +35 градусов - это диапазон, какую температуру выдерживает iPhone. В более холодных условиях телефон может работать некорректно или даже выключиться, чтобы защитить внутренние компоненты.

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Однако зимой достаточно сложно придерживаться этих температурных показателей, поэтому возникает вопрос, что делать, если iPhone выключился и не включается на холоде? Сначала попробуйте занести телефон в теплое место и дайте ему время согреться естественным путем. Не используйте дополнительные источники тепла, такие как фен или обогреватель, чтобы избежать повреждений.

После того, как устройство согреется, попробуйте включить его снова. Если батарея разрядилась, подключите телефон к зарядному устройству и подождите несколько минут, прежде чем включить его.

Чтобы подобных инцидентов не случалось, стоит понимать, как сделать, чтобы не выключался iPhone на холоде. На самом деле, достаточно придерживаться нескольких правил:

Держите телефон во внутреннем кармане куртки или близко к телу, чтобы он не охлаждался слишком быстро.

Используйте специальные термочехлы, которые могут помочь сохранить тепло телефона.

Старайтесь сокращать время активного пользования телефоном на улице зимой.

Переведите телефон в режим энергосбережения, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор и уменьшить вероятность его быстрого разряда.

Что делает Apple? Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

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