Чтобы избежать плесени и конденсата: какой должна быть температура в комнате

Как ни странно, температура должна быть ниже, чем многие могут себе представить.

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Какой должна быть температура в доме / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как предотвратить появление плесени на стенах

Какая температура должна быть в доме, чтобы не было конденсата и влаги

Конденсат на окнах, чрезмерная сырость и плесень на стенах - проблемы, с которыми сталкиваются многие жители домов и квартир, особенно в зимний период. Главред выяснил, что правильное отопление в зимний период важно не только для комфорта, но и для предотвращения образования плесени и конденсата.

Эксперты Your NRG рассказали, чтобы предотвратить появление влаги, температура воздуха должна нагреваться минимально до 14 градусов, передает Express.co.uk.

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Особенно это важно для тех помещений, которые проветриваются плохо.

Конечно, для комфортной жизни в доме или квартире температура воздуха должна быть несколько выше.

Если вы хотите свести образование конденсата к минимуму, стоит установить температуру в пределах 18-20 градусов.

"Этот диапазон обеспечивает идеальный баланс как для хорошего самочувствия, так и для эффективного отопления", - рекомендуют эксперты.

Кроме правильно установленной температуры, важны датчики влажности.

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