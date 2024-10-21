Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Что вы узнаете:
- Влага на окнах появляется из-за разницы температур
- Решение удивительно простое – обычная столовая соль
- Как избавиться от конденсата на окнах при помощи соли
Конденсат на окнах – это частая проблема в холодное время года, но с ней можно легко справиться с помощью простого и доступного средства.
Влага на окнах появляется из-за разницы температур между теплым воздухом внутри помещения и холодным снаружи. Особенно это проявляется ночью, когда температура падает. Хотя регулярное проветривание помогает бороться с этой проблемой, оно может создавать дискомфорт, особенно в холодную погоду.
К счастью, пользователи соцсетей поделились простым лайфхаком, как избавиться от конденсата за копейки. Решение удивительно простое – обычная столовая соль, пишет express.
На Facebook странице "Mrs Hinch Cleaning Tips" один из пользователей спросил совета по борьбе с конденсатом, и множество людей порекомендовали использовать соль на подоконнике.
Кто такая Миссис Хинч?
Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.
Как работает соль? Просто насыпьте небольшое количество соли (около 2 см) в блюдечко и поставьте его на подоконник. Соль будет впитывать лишнюю влагу из воздуха, предотвращая образование конденсата на окнах. Со временем соль затвердеет, что свидетельствует о ее работе.
Этот метод безопасен и прост, но стоит быть осторожным, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, чтобы они случайно не попробовали соль.
Соль – это не единственное средство. Аналогично работает и пищевая сода. Оставьте небольшую емкость с содой на подоконнике на ночь, и это поможет снизить уровень влажности в помещении.
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