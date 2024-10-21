Решение проблемы удивительно простое.

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Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что вы узнаете:

Влага на окнах появляется из-за разницы температур

Решение удивительно простое – обычная столовая соль

Как избавиться от конденсата на окнах при помощи соли

Конденсат на окнах – это частая проблема в холодное время года, но с ней можно легко справиться с помощью простого и доступного средства.

Влага на окнах появляется из-за разницы температур между теплым воздухом внутри помещения и холодным снаружи. Особенно это проявляется ночью, когда температура падает. Хотя регулярное проветривание помогает бороться с этой проблемой, оно может создавать дискомфорт, особенно в холодную погоду.

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К счастью, пользователи соцсетей поделились простым лайфхаком, как избавиться от конденсата за копейки. Решение удивительно простое – обычная столовая соль, пишет express.

На Facebook странице "Mrs Hinch Cleaning Tips" один из пользователей спросил совета по борьбе с конденсатом, и множество людей порекомендовали использовать соль на подоконнике.

Кто такая Миссис Хинч? Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.

Как работает соль? Просто насыпьте небольшое количество соли (около 2 см) в блюдечко и поставьте его на подоконник. Соль будет впитывать лишнюю влагу из воздуха, предотвращая образование конденсата на окнах. Со временем соль затвердеет, что свидетельствует о ее работе.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Этот метод безопасен и прост, но стоит быть осторожным, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, чтобы они случайно не попробовали соль.

Соль – это не единственное средство. Аналогично работает и пищевая сода. Оставьте небольшую емкость с содой на подоконнике на ночь, и это поможет снизить уровень влажности в помещении.

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