Главный удар ВСУ в Курской области еще впереди: аналитик удивил прогнозом

Украинские военные не просто так получили задачу как можно дольше удерживать свои позиции на Курщине.

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Украинские чиновники воздерживаются от раскрытия деталей по операции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

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В Украине не раскрывают своего плана по Курской области

Аналитик считает, что ВСУ еще не нанесли главный удар по врагу

Украинские военные могут открыть еще одно направление продвижения

5 января украинские военные в Курской области страны-агрессора России начали новую волну наступления, однако официально пока представители Украины не раскрывают деталей ни о цели, ни об успехах ВСУ.

Как пишет Reuters, единственное, что сказал высокопоставленный украинский чиновник - это то, что Россия теперь "получает то, чего заслуживает".

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Зато независимый военный аналитик Франц-Штефан Гади убежден, что сейчас главной задачей Украины является как можно дольше удержание своего "кармана" на территории врага, несмотря на то, что вражеские войска продвигаются на востоке.

"Существует вероятность, что мы еще не увидели основного направления этой украинской наступательной операции", - убежден он.

Ведь сейчас наступательные действия ВСУ в Курской области происходят в масштабах задействования взводов и рот. Поэтому, возможно, украинские силы смогут открыть еще одно направление продвижения на территории врага.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил страны-агрессора России в Курской области.

Накануне аналитики ISW сообщили, что Силы обороны Украины достигли новых тактических успехов на территории Курской области РФ. В частности геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи).

Ранее также стало известно, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области существенно изменила расстановку сил на фронте, заставив Россию перебросить из Украины около 140-150 тысяч военных.

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