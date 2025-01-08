Сколько будет 9 плюс 2: хитрая математическая головоломка

Математика дается хорошо далеко не всем, но простые вычисления сможет провести каждый человек. Впрочем, это не касается новой математической задачи, которая поставила в тупик половину соцсети TikTok.
Пользователь TikTok @selfdevelopment71 опубликовал ошеломляющую загадку, которая на первый взгляд кажется слишком простой. Но не обманывайтесь, в ней есть подвох.
Уравнение похоже на то, которое можно найти в домашнем задании начальной школы: 9 + 5 = 2.
Но вот в чем загвоздка — это не математическое уравнение.
Прелесть этой загадки в том, что не имеет значения, насколько хорошо вы умеете считать. Гораздо важнее, как быстро вы можете изменить свой образ мышления. Поэтому забудьте на секунду о числах и правилах математики. Все дело в нестандартном мышлении.
Если вы все еще мучаетесь над решением, то ниже опубликован правильный ответ.
Суть в том, чтобы относиться к этим цифрам, как ко времени на часах. Таким образом получается: 9 утра + 5 часов = 2 дня.
Если вы можете получить 9 + 5 = 2 менее чем за шесть секунд, то вы заслужили звание гения.
Готовы ли вы попробовать решить хитрую математическую задачу? Тем более что она поставила в тупик многих пользователей соцсетей. Детальнее читайте в материале: Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение.
Вам также может быть интересно:
- Разгадать головоломку непросто: найдите за 5 секунд леденец среди множества мороженого
- Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку
- Справятся с головоломкой не все: только HD-глаза найдут пчелу в саду за 7 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред