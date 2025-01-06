Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

Основное:
- Операция ВСУ в Курской области продолжается 5 месяцев
- За этот промежуток времени потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек
- Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных
Операция в Курской области длится ровно 5 месяцев. За этот промежуток времени общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства.
"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России", - написали в Генштабе ВСУ.
В сообщении говорится, что Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".
"Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения", - рассказали в Генштабе.
Кроме того, Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Из которых около 4 тысяч уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность.
Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд.
Также бойцы ВСУ разгромили немало российской техники, в частности:
- 104 танка;
- 575 боевых бронированных машин;
- 1 104 единицы автомобильной техники;
- 330 артиллерийских систем;
- 12 РСЗО;
- 12 средств ПВО;
- 1 самолет;
- 3 вертолета;
- 859 беспилотников;
- 32 единицы специальной техники.
Операция в Курской области - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах.
Накануне OSINT-аналитик Def Mon опубликовал карту с продвижением ВСУ вглубь Курщины, согласно которой украинским военным за один день вероятнее всего удалось штурмовать противника на расстояние в 2,7 километра.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что операция в Курской области позволяет сдерживать силы оккупантов, не давая им возможности перебрасывать ресурсы на другие направления, в частности на Донетчину, Сумщину, Харьковщину или Запорожье.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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