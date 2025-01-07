"Никогда не будет как прежде": Дмитрий Ступка потрясен от жизни в США

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- Дмитрий Ступка объяснил почему он живет в США
- Актер рассказал о трудностях
Украинский актер Дмитрий Ступка, который уехал жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал, как ему живется за границей.
В комментарии для "Ukrainians in the USA" Дмитрий рассказал, что переезд в США очень изменил его жизнь.
"Моя жизнь теперь никогда не будет как прежде", – сказал Ступка.
Актер объяснил, что находится в США, ведь там живет его дочь.
"Не могу жить без нее. Хочу видеть, как растет, и проводить с ней время", – отметил Дмитрий.
Также он считает, что за границей он все время бегает за деньгами, поскольку жизнь в США обходится в немалую сумму.
"Ты постоянно бегаешь за деньгами, потому что здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США, нужно очень много работать", – подытожил Ступка.
Дмитрий Ступка - последние новости по теме
Добавим, как сообщал Главред, Дмитрий Ступка, который пребывает в США, опубликовал в сети новое фото со своей возлюбленной — певицей Barabanova. В комментариях у Ступки спросили, как он смог пересечь границу Украины в условиях военного положения, но он ничего не написал в ответ.
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А также Дмитрий Ступка в августе 2023 года подтвердил отношения с Юлией Барабановой. Теперь пара готовится к свадьбе. Об этом 37-летний артист сообщил на своей странице в Instagram.
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Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
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