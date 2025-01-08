"Самые кайфовые девочки": певица Руслана показала яркую маму-кокетку

Мама Русланы Лыжичко отпраздновала очередное восемнадцатилетие.

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Руслана Лыжичко новости - как выглядит мама Русланы Лыжичко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Вкратце:

Руслана Лыжичко поздравила маму с 75-летием

Певица показала, как Нина Аркадьевна выглядит сейчас

Украинская певица Руслана Лыжичко (или мононимно - Руслана) поделилась с поклонниками радостным событием: сегодня ее мама Нина Аркадьевна отмечает красивый юбилей - 75 лет. Новый виток ее юности артистка решила отпраздновать в социальных сетях.

В своем блоге в Instagram Руслана показала серию фотографий с Ниной Аркадьевной и теплыми пожеланиями для нее: "Мам! Поздравляю тебя с твоим Днем рождения! Тебе 75, но это не про тебя! Ты всегда драйвовая! Ты всегда сияешь. Нет ничего, что могло бы перерезать между нами пуповину. Мы - одно целое! Так было! Так есть! И так будет всегда".

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Позже певица похвасталась, что в особенный для ее мамы день она смогла вырваться и все же поздравить ее лично. Так на странице звезды появилось еще несколько улыбчивых фотографий поразительно похожих внешне и по зажигательному вайбу женщин.

"Самые дорогие минуты! Наконец-то мы с мамой побыли вместе! Мам, я люблю Тебя! Еще раз с Днем рождения тебя! 75 - это не возраст! Это начало твоего нового драйва!" - пишет Руслана Лыжичко.

Руслана Лыжичко новости - как выглядит мама Русланы Лыжичко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Кто такая Руслана Лыжичко? Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

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