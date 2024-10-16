Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак и ее йога-бойфренд обосновались в террористической Москве.
Между тем, хрупкий Исаак Виджраку уже жалуется на свою жизнь с певицей. Жаркий испанец страдает от погоды и уже жалуется на холодную погоду и первый снег. Похоже, что в феврале семейному счастью Лорак реально грозит опасность.
Изображая рыдания, нежный Виджраку выдал на камеру: "Почему? Я испанец! За что? Сейчас же октябрь", - ноет мужчина.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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