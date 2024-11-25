Кратко:
- Дочь предательницы Лорак подвергалась травли
- Девочка рассказала, за что ее гнобили
Дочь предательницы Ани Лорак, которая сбежала в страну-оккупанта РФ и продолжает молчать о войне в Украине, София Налчаджиоглу призналась, что ее унижали из-за национальности, внешности и фамилии.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, дочь запроданки рассказала, как ее травили и унижали.
Оказалось, София не сдержала эмоций и публично высказалась о том, что ее беспокоит много лет.
"Вы совсем забыли, как гнобили меня за внешность, национальность, вес, фамилию и вообще за то, что я есть?" - отметила девочка.
Многие пользователи Сети поддержали дочь предательницы и заявили, что она и в более юные годы была милым ребенком, не заслуживающим травли.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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